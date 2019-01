Raúl Silva em pleno e Matheus reintegrado 

O Sp. Braga realizou na manhã desta terça-feira o último treino antes da meia-final com o Sporting, amanhã, para a Allianz Cup. Raúl Silva, que saiu lesionado no duelo com o Nacional, trabalhou sem limitações e está apto para defrontar os leões.

Em sentido inverso, Ailton não esteve no relvado e junta-se a Lucas, Ricardo Ferreira e Fransérgio no lote de lesionados.

Nota ainda para a presença do guarda-redes Matheus no apronto que, embora naturalmente limitado em termos físicos, fez treino integrado com os colegas nos 15’ abertos à imprensa.