Raúl Silva pede desculpas aos adeptos do Benfica

Raúl Silva recorreu às redes sociais para pedir desculpas aos adeptos do Benfica pelo seu comportamento após o apito final do jogo desta noite, no Estádio da Luz.





"Futebol é emoção e às vezes passamos do limite. Quero pedir desculpa aos adeptos do Benfica, foi uma vitória difícil da nossa equipa e era apenas isso que queria celebrar, mas reconheço que tive um comportamento que não é o meu e que não me reflete. Em momento algum quis ofender a instituição e os adeptos que têm todo o meu respeito!!! Desculpas!", escreveu, numa insta story na sua conta do Instagram.O jogador do Sp. Braga foi expulso após o apito final, por duplo amarelo, devido ao comportamento que gerou alguma confusão ainda dentro das quatro linhas, mal Hugo Miguel apitou para o final do encontro.