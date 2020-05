Raúl Silva recorda "união" e "carinho" no lugar europeu alcançado no Marítimo

O defesa do Sp. Braga Raúl Silva destacou esta quinta-feira o apuramento para a Liga Europa conseguido no Marítimo na temporada 2016/17 na sua passagem pelo clube madeirense.

O central brasileiro chegou ao emblema insular em 2014/15, tendo feito 18 jogos e dois golos, e registou mais 17 partidas e um golo em 2015/16. Depois de um curto empréstimo ao Ceará em 2016, regressaria ao Marítimo nesse mesmo ano.

"É difícil dizer apenas um momento feliz que tive no Marítimo. Foram vários, mas um que me recordo e guardo comigo no coração foi a nossa qualificação para a Liga Europa na época 2016/17", contou à MarítimoTV.

As dificuldades foram mencionadas, já que os 'verde rubros' chegaram a estar em zona de despromoção à quinta jornada, após o desaire (2-0) no dérbi com o Nacional, na Choupana, que ditou o despedimento do brasileiro Paulo César Gusmão e a chegada de Daniel Ramos, que deixava o Santa Clara na liderança da 2.ª Liga.

"Tivemos um ano difícil e, no final, com a união de todos, conseguimos ter um momento muito feliz, que foi a chegada ao aeroporto, o carinho e a felicidade de ter conseguido o objetivo", salientou o jogador, de 30 anos.

Essa temporada, na qual totalizou 32 partidas e sete golos, acabou por ser a última de 'verde e vermelho' para Raúl Silva, pois mudou-se no verão de 2017 para o Sporting de Braga, equipa na qual vai no terceiro ano.