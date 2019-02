Raúl Silva suspenso dois jogos por agressão a Acuña

O bracarense Raúl Silva foi suspenso por dois jogos pelo Conselho de Disciplina (CD), na sequência do auto por flagrante delito aberto após participação do Sporting, que acusava o central de agredir Acuña no jogo do último domingo, num lance ocorrido aos 81', que passou despercebido ao árbitro Jorge Sousa e ao VAR.





Raúl Silva viu também o quinto amarelo na Liga nessa partida, pelo que irá ficar de fora nas próximos três encontros do Sp. Braga: Belenenses, FC Porto (Taça de Portugal) e Rio Ave.



Neste caso, o Regulamento Disciplinar (RD) não prevê a anulação do cartão amarelo que lhe foi mostrado, o que teria acontecido se o defesa tivesse sido expulso durante o encontro, como é referido no ponto 11 do artigo 164.º.

A participação do Sporting foi apresentada na segunda-feira de manhã, com a Comissão de Instrutores a abrir um auto por flagrante delito e a concluir que havia razão para punir o futebolista brasileiro. A decisão foi tomada em processo sumário e está descrita no mapa de castigos já enviado para os clubes.



Ao contrário do que acontece nos restantes castigos sumários, o recurso do Sp. Braga terá efeitos suspensivos, mas apenas relativamente aos dois jogos de castigo aplicado com base no auto por flagrante delito. É o que se conclui pela leitura do artigo 295.º do RD.