RECORD - Apesar de todos os recordes alcançados, reconhece que esta não foi uma época perfeita do Sp. Braga e pode haver melhoria?

RAÚL SILVA – Sim, faltou um título… Faltou ganhar uma Taça… No campeonato não é muito fácil para nós dizer o que falhou para não termos chegado ao 3º lugar. No início, até porque estávamos focados na Taça CTT, Taça de Portugal e Liga Europa, penso que nem sempre se acreditou muito que podíamos andar mais perto do 1º lugar. À medida que o campeonato foi avançando, a equipa mostrou que tinha muitas capacidades, a nossa confiança aumentou, mas em futebol há sempre imponderáveis. Não deu, mas deixamos uma excelente imagem.

+ Na nova época época haverá maior confiança por parte do grupo no ataque aos objetivos?

RS – Sabemos que na nova época as nossas obrigações serão maiores, mas também vamos partir com maior confiança do que no início de 2017/18. Em 2018/19, vai haver maior entrosamento entre jogadores e treinador. Seguramente estaremos mais fortes e mais bem preparados para atacar todas as competições em que estamos envolvidos. Acreditamos que vamos voltar a dar muitas alegrias a estes fantásticos adeptos que nos apoiaram até ao último segundo.

+Será cedo para pensar no título ou ganhar uma Taça acaba por ser um propósito mais acessível?

RS – Pelo que sinto aqui no clube, diria que ganhar uma Taça é um objetivo muito, muito importante. Todos aqui no Sp. Braga têm uma vontade enorme de voltar a levantar um troféu. O campeonato é uma prova diferente. Vamos entrar com fortes expectativas de que podemos, realmente, lutar pelos primeiros lugares. Queremos intrometer-nos na luta dos três primeiros. Com o decorrer do campeonato podemos depois apontar para um lugar mais específico. Na Liga Europa o objetivo não pode ser muito diferente do da última época. Queremos ir mais longe…

+ Ailton, Eduardo e João Novais já foram contratados, mas também vão sair titulares…

RS – Conheço bem esses jogadores de os defrontar e vê-se que têm muita qualidade. Acredito que vão ajudar o Sp. Braga a ser uma equipa cada vez mais forte. As saídas são naturais em todas as equipas ainda para mais depois da temporada que nós fizemos. Todos os jogadores se valorizam neste clube. É o reflexo do trabalho que fizemos. Quem saiu ou pode vir a sair tem muita qualidade, mas seguramente quem chegar fará bem o seu papel. Pelos nomes de que se tem falado, acredito que a equipa vai continuar muito forte.

+ Fez a melhor escolha quando optou pelo Sp. Braga, apesar de ter recebido outras ofertas?

RS – Na época passada, tive uma proposta para jogar numa equipa de meio da tabela da Turquia. Financeiramente a proposta era muito mais tentadora, mas optei por ir a Braga conhecer a realidade do clube. Mal lá cheguei, não tive dúvidas de que queria lá assinar. A minha adaptação a Portugal quando vim para o Marítimo também não foi a mais fácil e fiquei muito contente com o convite do Sp. Braga porque me permitiu ficar em Portugal.

+ E ainda sonhar dar o salto para uma realidade mais competitiva do que a portuguesa?

RS – Os meus sonhos mudaram! Agora quero conquistar títulos no Sp. Braga! Só depois disso volto a pensar se gostava de experimentar outros campeonato.



«Mudança para Braga foi excelente»



R - O site Goal Point elegeu-o para o onze ideal da Liga. É um prémio justo face ao seu rendimento e à concorrência que enfrentou no campeonato durante a temporada no que toca à sua posição?



RS – [Risos] É o reconhecimento de uma época muito boa, quer em termos individuais, quer coletivos. A mudança da Madeira para Braga foi excelente, e tenho de o admitir apesar do muito respeito que tenho pelo Marítimo. Penso que fiz bons jogos, marquei 9 golos, andei sempre feliz e acredito que tenha sido importante para ajudar a equipa a bater muitos recordes. Esta época vai ficar na história do clube. O Sp. Braga voltou a mostrar que está muito mais próximo dos três grandes do que das restantes equipas portuguesas. Neste clube, com esta ambição, estão reunidas todas as condições para os jogadores evoluírem e darem um salto em frente na carreira.