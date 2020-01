Raúl Silva volta às opções do Sporting de Braga quase 10 meses depois

O defesa central Raúl Silva regressou hoje, 10 meses depois, aos convocados do Sporting de Braga, para a deslocação ao reduto do Belenenses SAD, sábado, da 15.ª jornada da I Liga de futebol.

O jogador brasileiro está de regresso às opções da equipa principal dos minhotos quase dez meses depois de se ter lesionado com gravidade em Setúbal, a 16 de março de 2019, numa vitória bracarense por 1-0.

Raúl Silva, de 30 anos, sofreu então uma rutura dos ligamentos cruzados do joelho esquerdo e só voltou ao ativo em dezembro do ano passado, tendo atuado três vezes pela equipa sub-23 dos minhotos.

Na primeira convocatória de Rúben Amorim no comando técnico do Sporting de Braga, nota ainda para a chamada dos pouco utilizados Tormena e Xadas, assim como de três guarda-redes.

Destaque ainda para as ausências de Pablo e André Horta, por opção, e de Galeno, o único lesionado do plantel, mas que já trabalha no relvado, ainda que de forma condicionada.

Sporting de Braga, oitavo classificado, com 18 pontos, e Belenenses SAD, 14.º, com 15, defrontam-se a partir das 18:00 de sábado, no Estádio do Jamor, em Oeiras.

A lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Tiago Sá, Matheus e Eduardo.

- Defesas: Esgaio, Bruno Viana, Tormena, Wallace, Sequeira, Murilo, Raul Silva.

- Médios: Palhinha, Fransérgio, Xadas, João Novais.

- Avançados: Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Wilson Eduardo.