Raúl Silva voltou a jogar ao fim de quase nove meses... e fez um golo

Raúl Silva voltou aos relvados na manhã desta quarta-feira e de forma decisiva, ao ter sido titular e ter marcado o golo da vitória da equipa sub-23 do Sp. Braga no jogo da Liga Revelação, diante do Famalicão.





O central brasileiro, de 30 anos, marcou o golo decisivo na sequência de um pontapé de canto, desferindo um cabeceamento certeiro que originou um intenso momento de festejos.Afinal de contas, foi longo o trajeto de recuperação de Raúl Silva, que contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo a 16 de março passado, num jogo no Bonfim, diante do V. Setúbal.