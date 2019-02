Está reaberta a luta pela titularidade no meio-campo e no corredor esquerdo do ataque do Sp. Braga. Isto tendo em conta as exibições positivas de Fransérgio e Ricardo Horta no jogo diante do Aves, o que leva a crer que poderão integrar o onze dos minhotos na receção ao Chaves.

Fransérgio foi lançado por Abel Ferreira para a 2ª parte do duelo na Vila das Aves, ele que tinha recuperado de lesão poucos dias antes. A verdade é que o médio mexeu com o jogo, com influência na construção do triunfo por 2-0. Poderá, neste sentido, assumir o lugar que foi de Palhinha.

Já Ricardo Horta foi novidade nas Aves, em detrimento de João Novais. O camisola 21 teve grande influência no processo ofensivo e contribuiu com uma assistência para Paulinho, pelo que deverá manter o estatuto de titular.

Entretanto, o plantel arsenalista regressa hoje aos trabalhos, depois de dois dias de folga.