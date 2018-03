Wilson Eduardo só começou a jogar no último jogo da 1ª volta, devido a lesão, mas com o bis de ontem já soma cinco golos no campeonato. Eficácia de alto rendimento que praticamente lhe confere o estatuto de reforço de inverno.

"Estive muito tempo parado, mas com estas oportunidades que o treinador me está a dar, estou a ganhar cada vez mais ritmo e procuro corresponder com golos", comentou o avançado, reconhecendo que o golo madrugador da sua autoria desbloqueou o jogo de ontem: "O segredo desta equipa é o equilíbrio. Seja a defender, como a aproveitar as ocasiões de finalização que os jogos propiciam, se bem que, ao contrário do que aconteceu noutros jogos, marcar cedo tornou tudo mais simples. Depois controlámos e marcámos mais dois de rajada que sentenciaram o jogo".

Autor: Pedro Malacó