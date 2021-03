Reforço para Carvalhal: Rui Fonte de volta aos treinos ao fim de oito meses

Rui Fonte está de volta aos treinos do Sp. Braga após longos oito meses de ausência. O avançado recuperou de uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo, contraída em julho passado, e já trabalha sem limitações às ordens de Carlos Carvalhal.





A lesão grave foi contraída em julho passado, num encontro diante do Tondela, após um choque com o jovem lateral-direito dos beirões, Tiago Almeida.O avançado, de 30 anos, torna-se reforço importante para Carlos Carvalhal para atacar a reta final da temporada, ainda que precisará naturalmente de um bom período para recuperar o ritmo perdido.Rui Fonte reagiu nas redes sociais a este regresso aos trabalhos. "Oito meses de luta... De volta aos treinos. Ainda algum caminho por percorrer, mas com a certeza de que há muito por conquistar! Os agradecimentos vêm quando jogar", escreveu, na sua conta do Instagram.(notícia atualizada às 16h13)