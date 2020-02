Relvado do Ibrox está em muito mau estado

As condições climatéricas no Reino Unido nos últimos dias têm sido muito adversas e o estado do relvado do Ibrox não é o melhor, ao ponto de o Sp. Braga ter sido obrigado pela UEFA a realizar o trabalho de ontem no Centro de Treinos do Rangers, onde Steven Gerrard falou do problema. "Todos sabemos como o relvado está, comparando com o início da época, mas é o que é, vai ser igual para os jogadores das duas equipas. No último jogo que vi do Sp. Braga, o seu campo também não estava muito bom. O Sp. Braga vai estar bem preparado para o vento e a chuva de Glasgow", disse Gerrard, sendo que Micael Sequeira também falou sobre o assunto. "Estamos à espera de uma tarefa difícil, vamos defrontar uma equipa que já não perde há 16 jogos na UEFA. Associado a isso vamos jogar sob más condições climatéricas, mas a equipa está preparada para isso e confiante em relação ao plano traçado para o jogo", registou.