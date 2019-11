Relvado do Sp. Braga será substituído

O relvado do Estádio Municipal de Braga vai ser substituído, na sequência dos problemas detetados no tapete verde nas últimas semanas, com particular evidência no decurso do encontro da Taça de Portugal, com o Gil Vicente."Face aos problemas verificados no relvado do Estádio Municipal e na sequência de reuniões mantidas com a RED, empresa responsável pelo seu tratamento, foi decidida uma operação de substituição do mesmo, que se iniciará no dia 3 de dezembro, após o encontro com o Rio Ave FC, e permitirá que o tapete se apresente nas melhores condições no seguinte jogo caseiro, a disputar contra o FC Paços de Ferreira no fim de semana de 14 e 15 de dezembro", refere o Sp. Braga em nota divulgada no seu site oficial.Esta é a solução encontrada depois das queixas apresentadas pelos responsáveis arsenalistas à empresa responsável por todos os relvados do Sp. Braga, desde o Estádio Municipal à Cidade Desportiva."Face às várias possibilidades analisadas, esta é sem dúvida a melhor alternativa para que o relvado do Estádio Municipal esteja de acordo com os padrões de exigência do SC Braga e da RED, sendo importante salientar a cooperação entre as partes em todo este processo", lê-se ainda.