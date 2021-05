Revolução no onze do Sp. Braga antes da final da Taça com o Benfica

O Sp. Braga joga a partir das 20 horas em Portimão, no fecho do campeonato, e Carlos Carvalhal fez uma autêntica revolução no onze em vésperas da final da Taça de Portugal, diante do Benfica, agendada para domingo à noite.





O treinador do Sp. Braga mantém apenas três jogadores no onze, por comparação com a partida diante do Moreirense, na jornada anterior: Sequeira, Al Musrati e Ricardo Horta. Matheus, Tormena, Raúl Silva e Castro, titulares na última partida, nem no banco estão.Nota ainda para a estreia de Guilherme, defesa-central de 20 anos, na equipa principal, ele que é produto da formação arsenalista e competiu exclusivamente nos sub-23 esta temporada. No banco está também Rodrigo Borges, central de 22 anos da equipa B.Eis o onze do Sp. Braga: Tiago Sá; Guilherme, Bruno Rodrigues e Sequeira; Zé Carlos, Al Musrati, André Horta e Borja; Ricardo Horta, Lucas Piazon e Sporar.Banco do Sp. Braga: Hornicek, João Novais, Abel Ruiz, Rui Fonte, Fransérgio, Ricardo Esgaio, Rodrigo Borges, Hernâni e Galeno.