Ricardo Esgaio apelou à união da equipa

O momento está longe de ser positivo no Sp. Braga, após 10 pontos somados nas últimas nove jornadas. Carlos Carvalhal adotou um discurso crítico após o fim do jogo com o P. Ferreira, inclusive dirigido ao próprio plantel, e ontem foi a vez de Ricardo Esgaio, um dos capitães, focar a união do coletivo para os jogos que restam.

“Juntos até ao fim equipa, sempre! Porque foi o que nos trouxe até ao patamar que já apresentámos”, assinalou, na sua conta do Instagram. Os minhotos visitam o Gil Vicente este domingo e iniciaram, na tarde de ontem, a preparação desse encontro.

Para os arsenalistas será determinante reentrar nos eixos nos três últimos encontros do campeonato, tendo em conta que ainda há a final da Taça de Portugal por disputar no dia 23.

Entretanto, o médio Al Musrati volta a estar à disposição de Carvalhal, após ter cumprido um jogo de suspensão.