Ricardo Esgaio lamenta falta de eficácia em Tondela: «Estamos a falhar na finalização»

Ricardo Esgaio, capitão do Sp. Braga, justifica a derrota em Tondela, por 1-0, com a falta de eficácia da equipa.





"Acho que a equipa teve um grande caudal ofensivo, não conseguimos fazer nenhum golo. O Tondela acaba por fazer um golo de bola parada. Não tivemos tantos remates como com o Belenenses, mas chegámos muitas vezes ao último terço. Se calhar, estamos a falhar um pouco na finalização, mas isso não invalida a qualidade de jogo que temos apresentado. Estamos conscientes de que tentámos fazer o nosso melhor para sair daqui com os três pontos. Era o nosso objetivo, mas não o conseguimos e há que levantar a cabeça. Falta um jogo para o fim e queremos ganhar o último jogo", afirmou, à Sport TV.Com a derrota, o Sp. Braga pode ver o Sporting carimbar o terceiro lugar esta terça-feira, mas Esgaio continua a acreditar no pódio."Fica difícil o terceiro lugar. O Sporting ainda tem de jogar e ganhando acaba. Mas vamos manter a esperança e queremos ficar em terceiro lugar", concluiu.