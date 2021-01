Ricardo Esgaio: «Não é a toa que o Sporting está em primeiro»

Derrotado pelo Sporting, Ricardo Esgaio assumiu que aquilo que fez a diferença em Alvalade foi a eficácia superior dos leões. Na análise à partida, o lateral de 27 anos falou em dois conjuntos que encaixaram bem e que acabou por ser mesmo a melhor eficácia a definir o vencedor.





"Sabiamos que ia ser um jogo bastate complicado. Não é a toa que o Sporting está em primeiro. Foi mais eficaz, temos de lhes dar os parabéns. E agora temos de levantar a cabeça para pensar em ganhar no próximo domingo. Para quem viu o jogo, o jogo resume-se à eficácia. Duas equipas que se encaixaram muito bem, nós tivemos oportunidades e não conseguimos marcar", disse à SportTV o lateral, que deixou claro que, apesar deste resultado negativo, o Sp. Braga segue na luta.No regresso a Alvalade, Esgaio reencontrou alguns ex-colegas e revelou aquilo que conversou com alguns deles. "Estive com o Palhinha, como com o Coates e o João Mário. Foram colegas de equipa muito tempo, a amizade transborda para fora do campo. Estivemos a conversar um pouco sobre a vida. Estive a dar também os parabéns ao João Mário que vai ser pai", finalizou.