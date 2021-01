Ricardo Esgaio: «No ano passado ganhámos e queremos repetir»

Ricardo Esgaio foi o porta-voz da ambição do Sp. Braga para a final-four da Allianz Cup. Os minhotos chegam a Leiria como detentores do título e tentam defender esse estatuto já esta quarta-feira, frente ao Benfica, na segunda-meia final. E o capitão dos guerreiros garante que a equipa de Carlos Carvalhal está com "expectativa muito alta".





"Queremos ganhar, queremos estar na final. No ano passado conseguimos ganhar esta competição e queremos repetir. A equipa está confiante para o jogo com o Benfica e quer entrar da melhor maneira nesta final-four. Sabemos que será um jogo muito complicado. O Benfica é uma grande equipa, está a subir de rendimento mas sabemos qualidades que temos, o objetivo que queremos, que é levar taça para Braga", afirmou o lateral-direito, em entrevista a Alan, histórico jogador do Sp. Braga e um dos embaixadores da Liga Portugal."Vamos ser equipa muito forte, vamos lutar sempre pela vitoria e fazer de tudo para trazer a taça para praga. Que nos apoiem da maneira possível, infelizmente não podemos ter adeptos mas que nos dêem força para podermos trazer o troféu para casa."