Ricardo Esgaio: «O grande objetivo está conseguido»

Ricardo Esgaio não escondeu a satisfação após o triunfo (2-4) do Sp. Braga frente ao AEK de Atenas. O resultado apurou os minhotos para a próxima fase da Liga Europa e o lateral, que marcou um dos golos da noite na Grécia, destacou a grande resposta da equipa perante um adversário difícil.





"Sabíamos que ia ser complicado, entrámos da melhor maneira e conseguimos fazer 2 golos rápidos. Isso facilitou a tarefa. Conseguimos gerir o jogo, acabámos por sofrer o 2-1 e demos uma grande resposta", afirmou Esgaio, à SportTV.O defesa sublinhou ainda a "muita qualidade" que o Sp. Braga tem apresentado num "grupo bastante complicado". "Isso foi demonstrado em todos os jogos que fizemos tirando a derrota que tivemos. Aprendemos com isso, conseguimos evoluir e ganhámos maturidade"A finalizar, Esgaio admitiu que "o grande objetivo está conseguido, o apuramento", mas que os minhotos querem terminar no topo do grupo. "Vamos concentrar-nos no campeonato e depois pensamos no Zorya. Para ganhar. Vamos querer ganhar e queremos ficar em primeiro. Mas estamos de parabéns porque o apuramento está conseguido", finalizou.