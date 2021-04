Ricardo Esgaio: «O Sporting foi feliz num lance de bola parada, como na Taça da Liga»

Ricardo Esgaio lamentou a falta de eficácia do Sporting de Braga, frente a um Sporting que "foi feliz num lance de bola parada, como na Taça da Liga".





"Tivemos inúmeras oportunidades para marcar golo. Não conseguimos. O Sporting foi feliz num lance de bola parada, como na Taça da Liga. É o futebol. Tentamos dar o nosso melhor, não conseguimos a vitória. Vamos trabalhar para o próximo jogo, que é o mais importante", começou por dizer o lateral-direito dos bracarenses, em declarações aos microfones da Sport TV.

"Com menos um acabaram por se meter mais perto da área deles. Os espaços eram menores, mas conseguimos ter várias oportunidades para marcar. O Sporting conseguiu ter na única oportunidade que teve. Parabéns ao Sporting, foi mais eficaz."



Preparação para o encontro com o Marítimo e palavra de agradecimento aos adeptos

"Nós pensamos jogo a jogo. O jogo com o Sporting já foi, temos uns dias para preparar o jogo com o Marítimo. Queremos ganhar já o que vem aí. Estamos cientes da qualidade da equipa e do que falta jogar. Faltam uns quantos jogos do campeonato e temos a final da Taça [de Portugal]. Vamos trabalhar para conseguir o melhor resultado possivel. Já agora, dar uma palavra de agradecimento aos nossos adeptos que foram fantásticos na chegada ao Estádio", terminou.