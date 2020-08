Ricardo Esgaio promete Sp. Braga "aguerrido": «Vamos colocar a nossa qualidade em campo»

O Sp. Braga continua a preparar a época 2020/2021, com o foco virado para o primeiro encontro do campeonato da Liga. Ricardo Esgaio fala num arranque positivo dos trabalhos e promete que os guerreiros do Minho vão entrar em todos os jogos para vencer esta temporada.





"Está a ser muito bom, depois de umas curtas férias. A adaptação tem sido muito boa, tanto dos reforços como do restante plantel. Os treinos têm sido muito intensos e estamo-nos a preparar para começar a época da melhor maneira. Vamos ser uma equipa bastante aguerrida e colocar a nossa qualidade em campo. Vamos lutar em todos os jogos para ganhar", referiu o lateral-direito esta quinta-feira, não mostrando preocupação face à concorrência, depois da chegada de Zé Carlos, destacando ainda a simplicidade das ideias do novo treinador Carlos Carvalhal."Chegou um jogador novo [Zé Carlos] para a mesma posição e já tínhamos o Fabiano, que apareceu muito bem no último ano. Tenho de trabalhar para conquistar o lugar na equipa". O treinador passa uma mensagem simples e fácil de assimilar na cabeça dos jogadores. Tudo fica mais fácil", concluiu.