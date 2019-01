Ricardo Ferreira contraiu lesão ligamentar grave e será novamente operado

Confirma-se o pior cenário para Ricardo Ferreira. O defesa-central contraiu uma lesão ligamentar grave no joelho direito ao serviço do Sp. Braga B, este domingo, numa partida diante do V. Guimarães B, e terá de ser novamente submetido a cirurgia.O jogador, recorde-se, voltou aos relvados nesse encontro e pôs termo a um hiato competitivo que durava há praticamente um ano, mas voltou a não ser feliz e teve de ser substituído aos 35 minutos, sendo retirado do relvado de maca e com dores evidentes.A reavalição realizada esta segunda-feira indicou novo problema grave no joelho direito - o terceiro -, pelo que a cirurgia será novamente o passo a seguir, segundo informou o Sp. Braga em nota publicada no site oficial. Pela frente, Ricardo Ferreira terá nova longa paragem.