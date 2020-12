Ricardo Horta: «A Liga Europa é quase uma Champions»

Ricardo Horta entrou em campo aos 68 minutos e na primeira intervenção fez o segundo golo do Sp. Braga no triunfo (2-0) diante do Zorya. Após o encontro, o avançado mostrou-se satisfeito, lamentou que não tenha sido possível terminar o grupo no 1.º lugar mas disse que os minhotos não temem nenhum adversário na fase seguinte da Liga Europa.





"Entrei para ajudar, estávamos a vencer e com mais um golo iríamos vencer. Foi isso que fiz. Ajudei a equipa e ganhámos que é o mais importante. O foco era a vitória, fazer o nosso trabalho e ver o que Leicester iria fazer. Mas foi uma excelente fase de grupos, um grande duelo e acabar com os mesmos pontos que o Leicester é meritório. A Liga Europa é quase uma Champions League, com equipas fortes e queremos andar no meio desses grande clubes. Estar entre os grandes clubes é gratificante e queremos valorizar o clube, sem medo nenhum", afirmou Ricardo Horta, que é agora o melhor marcador do Sp. Braga nas competições europeias, com 13 golos, mais um do que Paulinho.