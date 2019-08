Ricardo Horta: «Ainda estamos a meio da eliminatória»

Decisivo no triunfo do Sp. Braga ao apontar o terceiro golo dos minhotos, Ricardo Horta mostrou-se satisfeito com o resultado, mas revelou bastantes cautelas. "É um grande resultado, sem dúvida, conseguimos marcar quatro golos em casa do adversário. Sabíamos que ia ser um ambiente difícil e o Brondby entrou muito forte. Soubemos estar tranquilos, fazer o nosso jogo e isso levou-nos à vitória. O nosso objetivo era levar um bom resultado para Braga, e conseguimos, mas ainda estamos a meio da eliminatória e temos de respeitar o adversário. Deram-nos muito trabalho aqui", referiu o médio, de 24 anos.





O camisola 21 dos bracarenses salientou ainda que a vitória é objetivo no jogo com o Moreirense.