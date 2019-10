Ricardo Horta aponta 10º golo europeu pelo Sp. Braga e fica a um de Alan

Ricardo Horta somou esta quinta-feira o 10º golo pelo Sporting de Braga nas taças europeias de futebol, isolando-se no segundo lugar do ranking dos arsenalistas, apenas a um do brasileiro Alan.





No reduto do Besiktas, em encontro da 3ª jornada do Grupo K da Liga Europa, o jogador bracarense inaugurou o marcador aos 38 minutos, num triunfo por 2-1

O camisola 21 do conjunto comandado por Ricardo Sá Pinto já tinha marcado por cinco vezes na presente edição da Liga Europa, quatro das quais nas pré-eliminatórias. O primeiro aconteceu no reduto do Brondby, apontando, então, o 3-2, aos 90+1 minutos, na terceira pré-eliminatória, para, depois, no 'play-off', eliminar 'sozinho' o Spartak Moscovo, com um tento em casa (1-0) e dois fora (2-1).



A fase de grupos também começou da melhor maneira para Ricardo Horta, autor do tento solitário na vitória no reduto do Wolverhampton (1-0). Depois, ficou em 'branco' na receção ao Slovan Bratislava, para faturar esta quinta-feira pela sexta vez.



Além dos seis golos na presente temporada, o jogador que cumpre a quarta época como 'guerreiro' já tinha marcado por quatro vezes, a primeira ainda em 2016/17, em 3 de novembro de 2016, na receção ao Konyaspor. Apontou o 3-1 final, aos 90+7 minutos. Na época seguinte (2017/18), também só apontou um golo, o da despedida, que valeu uma vitória insuficiente por 1-0 na receção aos gauleses do Marselha, que, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, tinham vencido em casa por 3-0. Em 2018/19, a viagem europeia dos 'arsenalistas' foi muito curta, começando e acabando na 3ª pré-eliminatória, face aos ucranianos do Zorya, não por culpa de Ricardo Horta, que marcou na Ucrânia (1-1) e também na 'pedreira' (2-2).



No total, o jogador luso, de 25 anos, totaliza 10 golos europeus - todos na Liga Europa, a única competição em que participou -, apenas menos um do que o 'rei' histórico dos arsenalistas, o brasileiro Alan, autor de 11. Entre 2008/09 e 2015/16, Alan marcou seis golos na Liga dos Campeões, um na Taça UEFA e quatro na Liga Europa, o último num triunfo em Marselha, por 3-2, em 22 de outubro de 2015. No terceiro lugar do ranking, segue agora o brasileiro Lima, igualmente ex-jogador do Benfica, que marcou nove golos europeus pelo Sporting de Braga, mais um do que o austríaco Roland Linz e o brasileiro Matheus.



Em 7 de novembro, o Sporting de Braga, que subiu à liderança do Grupo K, recebe o Besiktas, último, sem qualquer ponto, e Ricardo Horta, que soma 20 jogos europeus, poderá 'assaltar' o trono de Alan.