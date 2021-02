Ricardo Horta assustou no aquecimento

Momentos antes do apito inicial do Sp. Braga-Roma, Ricardo Horta causou alguma apreensão. O camisola 21 sentiu um desconforto na perna esquerda durante o aquecimento, tendo sido prontamente assistido por elementos do Sp. Braga. Apesar disso, o extremo fez uns ‘sprints’ para testar a sua condição e foi a jogo, sendo substituído aos 62 minutos.





Quem também assustou foi Raúl Silva, que apresentou queixas no exato momento em que Carlos Carvalhal ia fazer a última substituição. Mesmo assim, o central fez os 90 minutos.Noutro âmbito, Rui Casaca, diretor-executivo do Sp. Braga, falou da densidade competitiva que a equipa tem tido: "Alguns jogadores estão desgastadíssimos, mas não há nada a fazer. A resposta tem sido boa."