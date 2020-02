Ricardo Horta e a Seleção: «Faço o meu trabalho e caberá a Fernando Santos escolher»

Ricardo Horta continua a ser uma referência deste Sp. Braga 2019/20. O extremo, autor do golo da histórica vitória sobre o FC Porto que valeu a conquista da Taça da Liga, já marcou 16 golos, superando a sua melhor marca, que era de 12 em 2016/17, na sua segunda temporada em Braga.





"Já marcava golos com o anterior treinador. Mas claro que reconheço que passámos a ter maior capacidade ofensiva. Eu, o Paulinho e o Galeno estamos a fazer golos, mas isso também se deve muito ao coletivo, que está muito forte", destacou Ricardo Horta, à margem da sessão de autógrafos desta tarde, no Braga Parque, onde está em exibição a Taça da Liga conquistada pelos minhotos."Os avançados e os extremos vivem muito das estatísticas, as dos golos e das assistências e isso é normal. Posso dizer que esta já é a melhor época de sempre pelo número de golos que já marquei e, em termos coletivos, julgo que a equipa tem sentido a minha presença em campo. Faço tudo para ajudar e isso é que é importante. Os meus objetivos são muito claros, que é jogar o maior número possível de minutos. Só jogando é que um atleta pode evoluir e trabalho diariamente para ser aposta do treinador", disse Ricardo Horta, falando também das possibilidades que tem de ainda poder regressar à Seleção Nacional: "É difícil, mas faço o meu trabalho no Braga e depois caberá ao míster Fernando Santos escolher".A verdade é que o extremo de 25 anos já entrou na história do clube pelo golo apontado na final da Taça da Liga: "Entrou o plantel todo. Eu só tive a sorte de fazer esse golo. Essa vitória refletiu o trabalho de todos e, por isso, todos entrámos na história do Braga. Isso é que é importante", lembrou, falando ainda sobre o que os adeptos lhe disseram na sessão de autógrafos: "Deram-nos os parabéns pela última conquista do clube. Ganhar a Taça da Liga era algo que todos nós ambicionávamos. As pessoas de Braga queriam muito esse troféu e, felizmente, aconteceu o desfecho que todos queriam".