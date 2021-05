Ricardo Horta e o lance da expulsão de Helton Leite: «Ainda não vi bem, mas pareceu-me justa»

Ricardo Horta apontou um dos dois golos com que o Sp. Braga derrotou (2-0) este domingo o Benfica na final da Taça de Portugal, em jogo disputado no Estádio Cidade de Coimbra e marcado por alguns casos polémicos, como, por exemplo, a expulsão de Helton Leite nos instantes iniciais do encontro.





"Em todos os jogos tento ajudar a minha equipa ao máximo e hoje cumpri bem o meu trabalho", começou por dizer o extremo dos arsenalistas, comentando o lance que valeu a expulsão do guarda-redes do Benfica."É uma jogada complicada, ainda não vi bem, mas estava perto e pareceu-me justa. Assim como a nossa vitória", atirou."Vínhamos de uma fase menos boa no final do campeonato e queríamos muito ganhar este título. Todos merecíamos e é uma ótima forma de terminar a temporada.""Não sei. Não posso adiantar nada sobre o meu futuro. O Sp. Braga vai andar sempre na luta pelos lugares da frente, isso é certo", terminou.