Ricardo Horta e os dois golos frente ao Spartak: «O que interessa primeiro é a equipa»

Ricardo Horta, figura da partida frente ao Spartak Moscovo, foi um dos rostos da felicidade instalada no plantel bracarense após oEm declarações no final do encontro, o extremo bracarense preferiu desvalorizou os dois golos marcados frente ao Spartak Moscovo e realçou o facto da equipa ter alcançado a fase de grupos da Liga Europa, aquele que era o principal objetivo do coletivo."Começámos bem. Tive sorte de marcar, assim como outros colegas já marcaram. O que interessa primeiro é a equipa e conseguirmos o primeiro objetivo, que era estar na fase de grupos da Liga Europa. Estou muito satisfeito. É um dever cumprido. Quem pensa que esta equipa do Spartak é fácil que se desengane. São muito difíceis. Schurrle, por exemplo, é campeão do mundo. Mas fomos muito fortes nestes dois jogos, superámo-nos e estamos na fase de grupos", afirmou Ricardo Horta."Houve uma mudança no início da temporada que ninguém esperava, mas aos poucos estamos a adquirir as ideias do mister. Temos tido muitos jogos em poucos dias, mas estamos a dar uma boa resposta e esta é a prova disso.""Vamos ver o grupo que vai calhar, se temos sorte. O objetivo era estar lá, estando lá queremos passar. Mas agora, com calma, vamos festejar.""Não sei, o mister faz a convocatória dele, eu estou a trabalhar. Não penso nisso, gostava de voltar, mas trabalho para mim e espero voltar a ser chamado", finalizou.