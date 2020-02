Ricardo Horta eleito o melhor jogador de janeiro na Liga NOS

Mais uma distinção para Ricardo Horta, desta vez a de melhor jogador do mês de janeiro na Liga NOS, uma votação promovida pela Liga Portugal.





O extremo do Sp. Braga recebeu 20,74% dos votos, ganhando a corrida ao médio Bruno Fernandes (então ao serviço do Sporting, antes de rumar ao Manchester United), com 14,81%, e ao companheiro de equipa Trincão, que recebeu 8,89% dos votos.Recorde-se que ontem, quarta-feira, Ricardo Horta tinha sido eleito o melhor avançado de janeiro na Liga NOS, poucos dias depois de ter sido galardoado na Gala Legião de Ouro como o futebolista do ano do Sp. Braga.