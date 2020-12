Ricardo Horta fora da rota do FC Porto

Ricardo Horta está seguro no Sp. Braga e não vai deixar a Pedreira no mercado de inverno. Segundo o que Record apurou, os arsenalistas desmentem o alegado interesse do FC Porto, veiculado esta tarde pela SIC Notícias, não existindo qualquer negociação em curso.





O extremo, de 26 anos, já no fecho do mercado que se estendeu para o outono foi alvo de uma investida do RB Leipzig, que pretendia apresentar uma proposta de 13 milhões de euros, insuficiente para demover António Salvador a negociá-lo. O emblema minhoto não abre mão de um trunfo que está vinculado até 2024 a menos que seja exercida a cláusula de rescisão, cifrada em 30 milhões de euros, fasquia que também foi indicada aos alemães e será válida para outros candidatos que decidam avançar.De resto, o Sp. Braga negociou a aquisição de Ricardo Horta, em 2017, diretamente com o Málaga, sem a intervenção de qualquer fundo. Nesse sentido, qualquer decisão relacionada com o futuro do jogador passa única e exclusivamente pelos arsenalistas.Por último,mantém que o objetivo do FC Porto e Sérgio Conceição para os flancos do ataque continua a ser o brasileiro Pepê, do Grémio, que, fruto da sua projeção, é prioritário mesmo que o negócio tenha de ser adiado do inverno para o verão.