Ricardo Horta: «Estamos no lugar onde queremos estar»

Ricardo Horta abriu o caminho para a vincada vitória da noite de ontem e desbloqueou um jogo que até estava difícil de disputar. O extremo português falou da importância de recuperar a quarta posição na Liga NOS.

“Tivemos um deslize contra o Belenenses SAD, mas voltámos às vitórias no campeonato e estamos agora na nossa posição, no lugar onde queremos estar”, começou por dizer o camisola 21 dos bracarenses, ele que, de forma primorosa, isolou Paulinho para o golo que selaria o resultado final. Não foi por acaso que foi considerado o homem do jogo para a Sport TV e também para a Liga Portugal.

Embora os números deste triunfo possam indiciar um jogo fácil de controlar, Ricardo Horta frisa as dificuldades que os arsenalistas sentiram, sobretudo nos primeiros 45 minutos. “Estamos agora numa boa posição, mas quero destacar a força do coletivo. Na primeira parte estivemos um bocado perdidos. Sobretudo após a saída do Galeno, demorámos a reorganizar-nos, mas o 1-0 deu-nos a tranquilidade de que precisávamos para encarar a segunda parte”, sublinhou ainda o dianteiro.

Ao contrário de Ricardo, o irmão, André Horta, ficou fora da ficha de jogo e viu o encontro da bancada, ele que tinha jogado 70 minutos na vitória (7-0) diante do Olímpico do Montijo, a contar para a Taça de Portugal, para além de ter participado igualmente no duelo da última jornada da fase de grupos da Liga Europa, diante dos ucranianos do Zorya.

Por outro lado, Rodrigo Gomes, de apenas 17 anos, que se havia tornado o titular mais jovem da história do clube no encontro referente à prova rainha do futebol nacional, participou no quinto jogo pela equipa principal.