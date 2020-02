Ricardo Horta: «Há que manter o terceiro lugar»

A Taça da Liga está em exibição no Braga Parque e cinco dos protagonistas da conquista do título de campeão de inverno 2019/20 estiverem esta tarde à disposição dos adeptos.





Francisco Trincão, Galeno, João Palhinha, Bruno Viana e Ricardo Horta fizeram as delícias dos adeptos, distribuindo autógrafos e tirando as fotografias da praxe junto do troféu da conquista a 25 de janeiro, no Municipal de Braga, numa final ganha ao FC Porto.Ricardo Horta, o autor do golo dessa histórica vitória, foi o foi o porta-voz do grupo e falou de um tudo um pouco, começando por analisar o momento da equipa que, como se sabe, é fulgurante."O Braga já leva sete vitórias consecutivas, incluindo esta grande conquista da Taça da Liga. Claro que pretendemos aumentar essa série, continuando a praticar bom futebol. É por isso que a empatia com os adeptos é cada vez maior, como se notou aqui. Queremos naturalmente alcançar a melhor classificação possível."O extremo, todavia, sabe que FC Porto e Benfica já estão a uma distância muito grande, pelo que o objetivo é claramente segurar o atual 3º lugar da tabela: "Trabalhamos sempre para colocar o Braga junto dos grandes. Mas a verdade é que começámos mal o campeonato e, provavelmente, já não vamos a tempo de discutir o título. Vamos continuar a trilhar o nosso caminho em busca da melhor classificação possível e é isso que podemos fazer. Na primeira volta do campeonato, tivemos muitos altos e baixos, pelo que o Benfica e o FC Porto já têm bastantes pontos de vantagem. Não direi que é impossível subir na tabela, mas era preciso que tanto o Benfica como o FC Porto se apresentassem muito fracos nesta segunda volta. Há que manter o atual terceiro lugar e já ninguém nos tira esta Taça da Liga. Para andar junto dos grandes, o Braga tem de ganhar mais títulos e disputar o campeonato até às últimas jornadas. Só assim podemos crescer".Mas qual é verdadeiro mérito de Rúben Amorim neste caminho? "Os jogadores são os mesmos. Por vezes, com o outro treinador, Sá Pinto, não fazíamos jogos tão bons ou então não tínhamos a sorte que temos tido nestes últimos jogos. A verdade é que agora já ganhámos jogos em cima dos 90 minutos. O míster Rúben Amorim trouxe ideias novas e os jogadores estão a interpretá-las bem. E isso reflete-se em boas exibições".A equipa, mesmo assim, está claramente mais confortável a jogar e não é por acaso que nos últimos jogos ganhou duas vezes ao FC Porto e ao Sporting. Qual foi os segredo para este repentino sucesso? "Verificou-se uma mudança no sistema tático, mas as dinâmicas são muito parecidas com as que praticávamos com o técnico Abel Ferreira. Quem trabalhou com o Abel, adaptou-se mais facilmente às ideias do Rúben Amorim. Tudo isso tem-se refletido no bom futebol que estamos a praticar".