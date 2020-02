Ricardo Horta jogador do mês de janeiro

Ricardo Horta foi considerado o melhor avançado da Liga no mês de janeiro. O internacional português, de 25 anos, contribuiu com dois golos e uma assistência no percurso 100% vitorioso - quatro vitórias - do Sp. Braga no arranque de 2020.





O bracarense recolheu 26,67% dos votos, na eleição promovida pela Liga, superando o benfiquista Carlos Vinícius (14,07) e o companheiro de equipa, João Palhinha (11,85%).