Ricardo Horta: «Na segunda parte baixámos muito»

No final do encontro, Ricardo Horta não escondeu o seu descontentamento pela perda de dois pontos por parte do Sp. Braga. “Foi um jogo menos bom mais pela segunda parte. Entrámos a perder, mas reagimos bem e demos a volta, na segunda parte baixámos muito e acabámos por sofrer o empate”, começou por explicar o camisola 21 dos arsenalistas.

Deixando elogios à reação do Famalicão e salientando o impacto que a chegada do treinador Ivo Vieira teve nos famalicenses, o jogador, de 26 anos, deixou garantias quanto à forma como a equipa vai responder a este empate: “Reagimos sempre quando não ganhamos. Vamos disputar o campeonato até ao fim, jogo a jogo e focados no que temos de fazer.”

Heriberto vinca atitude

No lado do Famalicão, Heriberto, autor do golo que valeu um ponto, vincou a importância que este jogo pode ter para o futuro. “Fizemos um bom jogo, temos de ter sempre esta atitude e vamos sair desta situação. Tivemos oportunidades para sair daqui com a vitória e temos de nos agarrar ao que aconteceu neste jogo”, referiu o extremo, que se mostrou “feliz” pelo golo decisivo que apontou.