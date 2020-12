Ricardo Horta: «Passagem é mais do que merecida»

Ricardo Horta fez um dos golos no triunfo (2-4) do Sp. Braga diante do AEK Atenas e ajudou assim a formação minhota a garantir o apuramento para os 16 avos-de-final da Liga Europa. No final do encontro, o avançado assumiu que "a passagem é mais do que merecida".





"Era o objetivo e foi alcançado. Entrámos bem, fizemos 2 golos, depois estivemos apáticos, diria, e permitimos o golo ao AEK. Mas soubemos reagir muito bem e acabámos com uma vitória folgada", considerou, na flash-interview, à SportTV.Horta recusou a ideia de que a equipa bracarense tenha sentido cansaço na primeira parte. "Se calhar não viram mas o terreno estava quase impraticável. Não conseguíamos fazer receção, tínhamos de dar 2 ou 3 toques. Um campo mau para uma competição dessas. Talvez nesse momento não tenhamos conseguido impor o nosso jogo, mas voltámos bem do intervalo e fizemo-lo", justificou.O avançado garantiu ainda que o Sp. Braga vai agora procurar o primeiro lugar do grupo. "O objetivo era o apuramento. Se conseguíssemos primeiro lugar era a cereja no topo do bolo e vamos entrar no próximo jogo para vencer", concluiu.