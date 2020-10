Ricardo Horta: «Queremos acabar com a malapata ucraniana»

Boa parte das atenções da massa adepta do Sp. Braga estará centrada, por certo, em Ricardo Horta e Paulinho. Ambos podem, na Ucrânia, ascender ao topo da lista de goleadores do clube minhoto nas competições europeias - atualmente Horta e Alan têm 11 golos e Paulinho 10.





Em declarações à Sport TV, Ricardo Horta diz não estar muito preocupado com esses números, mas sim em dar o contributo à equipa. "Não olho muito para esses recordes. No ano passado também estive perto, não conseguir, e este ano já igualei. Ponho sempre a equipa em 1.º lugar, pois sem ela os feitos individuais não são possíveis. Mais importante que isso será a vitória da equipa", comentou o extremo.Horta tinha sido o representante do plantel na conferência de imprensa, em Zaporizhya, na Ucrânia, onde frisou o desejo de acabar com a malapata dos jogos contra equipas ucranianas. É que o Sp. Braga já fez 10 jogos contra equipas daquele país do leste europeu, mas nunca venceu nenhum (quatro empates e seis derrotas, contra Shakhtar, Dínamo Kiev e Zorya)."Esses jogos com equipas ucranianas não está a nosso favor, mas queremos amanhã acabar com essa malapata, com esses jogos que não temos vencido. Acho que, se entrarmos fortes no jogo, vamos conseguir terminar essa sequência e levar daqui a vitória", referiu Ricardo Horta.Será o reencontro dos minhotos com a equipa de Lugansk, mas que atua em Zaporizhya por razões de segurança, depois do confronto de há duas épocas que terminou com sucesso ucraniano graças a um empate a duas bolas na Pedreira, após igualdade a um golo na Ucrânia."Já conhecemos o adversário com quem jogámos há duas épocas. Os resultados aí não foram positivos, mas hoje estamos noutra fase. Vimos de um jogo muito completo com o AEK e queremos dar sequência a estes resultados e à exibição que fizemos na quinta-feira passada", referiu Horta.