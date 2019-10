Ricardo Horta: «Queríamos os três pontos, sabemos que não estamos na posição que queremos»

O Sp. Braga venceu (2-0) na receção ao Santa Clara, em jogo a contar para a 8.ª jornada do campeonato português de futebol, num jogo que ficou decidido com golos de Wilson Eduardo (13') e de Ricardo Horta (58').No final do encontro, o internacional português mostrou-se contente pela conquista dos três pontos, realçando o trabalho da equipa frente à formação açoriana. "Queríamos os três pontos, sabemos que não estamos na posição que queremos e é importante começarmos bem esta semana. Há que destacar trabalho da equipa, conseguiu uma grande vitória", afirmou o extremo, de 25 anos."Entramos sempre para vencer, às vezes não aparecem. As vitórias estão a aparecer, vamos continuar nesta senda. Destaco todo o trabalho da equipa. Não tem sido fácil, não temos o mesmo descanso, mas temos feito grande trabalho.""O Marco é um bom guarda-redes, fez grandes defesas. Queríamos marcar mais, são número curtos para o que fizemos, mas o que interessa é a vitória", finalizou.