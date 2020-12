Ricardo Horta: «Quero dedicar esta vitória a todos os jogadores que estão ausentes»

Ricardo Horta assinalou, esta segunda-feira, uma grande exibição no Bessa, diante do Boavista. O extremo do Sporting de Braga assinalou dois dos quatro golos da goleada (4-1) aos axadrezados, em jogo da 11.ª jornada da Liga NOS, e aproveitou a 'flash-interview' no final da partida para dedicá-los aos companheiros de equipa que se encontram a recuperar da Covid-19.





"Vínhamos com o intuito de ganhar os 3 pontos. Construímos uma vantagem de três golos que nos deu tranquilidade para o resto do jogo. Queremos amealhar o máximo número de pontos e só com vitórias conseguiremos isso. Quero dedicar esta vitória a todos os jogadores que estão ausentes por estarem com Covid-19", começou por dizer o jovem internacional português."Temos um plantel curto, mas recheado de identidade. Os jogadores que entraram para o onze conseguiram dar uma boa resposta. Foi uma grande vitória aqui, no Bessa", concluiu.