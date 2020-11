Ricardo Horta recupera de lesão e está disponível para jogo da Taça

Ricardo Horta está recuperado de lesão muscular que o afastou dos últimos três jogos oficiais do Sp. Braga e pode entrar nas escolhas de Carlos Carvalhal para o encontro deste sábado, diante do Trofense, para a Taça de Portugal.





"Para nós [a pausa] foi excelente porque fizemos 7 jogos em 20 dias, um ciclo muito exigente com jogos de grande intensidade também. Há sempre uma ou outra mazela e foi importante para recuperar energias para voltar no máximo da nossa força para atacar este ciclo exigente. Portanto, foi importante para recuperar um ou outro jogador, o Ricardo Horta está completamente restabelecido. O Ricardo Horta é um jogador muito importante na nossa dinâmica e estamos muito satisfeitos por estarmos na nossa máxima força, relativa obviamente, dentro da disponibilidade dos jogadores vamos estar no máximo da nossa capacidade", afirmou o treinador dos arsenalistas, em antevisão à partida aos meios do clube.Já o argentino Nico Gaitán continua de fora das opções, devido a lesão no gémeo esquerdo contraída no treino do dia seguinte ao duelo com o Leicester, para a Liga Europa. Rui Fonte também continua entregue ao departamento médico. Fransérgio continua isolado à espera de teste negativo à Covid-19 para poder voltar ao Estádio. David Carmo e Fransérgio cumprem este fim-de-semana o último de três jogos de suspensão decretados após o dérbi com o Vitória.