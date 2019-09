Ricardo Horta renova com o Sp. Braga até 2024

Ricardo Horta renovou contrato com o Sp. Braga até 2024. O acordo foi anunciado na tarde desta segunda-feira, através do site oficial do clube minhoto, confirmando o que o nosso jornal avançara na edição impressa de hoje e também na versão online.





O contrato de Ricardo Horta era válido até 2022, mas a SAD decidiu avançar para a prolongação do mesmo por mais duas épocas, como forma de premiar o que tem sido um início de temporada bastante proveitoso do extremo, que foi o herói do playoff da Liga Europa, frente ao Spartak Moscovo, ao ter apontado os 3 golos do Sp. Braga nessa eliminatória. Esta é a quarta época consecutiva de Ricardo Horta no Sp. Braga."Esta aposta do clube significa a recompensa do trabalho que tenho vindo a fazer até aqui. Acho que foram três grandes anos que já passaram, agora está-se a iniciar o quarto e espero que corra tão bem como correu até aqui. É um sentimento de orgulho, porque para mim é um prazer enorme jogar aqui e representar este clube. A minha renovação é uma aposta e estou muito satisfeito", referiu Ricardo Horta, em declarações aos meios de comunicação do clube.