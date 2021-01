Ricardo Horta: «Resposta adequada»

Ricardo Horta regressou aos golos e o Sp. Braga aos triunfos, numa reação ao desaire em Alvalade que o avançado foi célere em focar. “Queremos vencer todos os jogos, mas frente ao Sporting não foi possível, pelo que era importante dar resposta adequada e garantir os três pontos”, referiu o jogador arsenalista.

Do lado do Marítimo, Zainadine relativizou o desaire. “Não é por termos perdido que já não há qualidade. Temos uma identidade, não abdicámos dos nossos princípios e fomos atrás do resultado”, apontou capitão do Marítimo, lamentando que os insulares não tenham concretizado logo a abrir.