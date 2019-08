Ricardo Horta: «Soubemos ter paciência e chegar ao golo»

Ricardo Horta, autor do golo que deu o triunfo ao Sp. Braga diante do Spartak Moscovo na primeira mão do playoff da Liga Europa, mostrou-se feliz por esse feito mas estendeu o mérito à equipa."Sabíamos que íamos defrontar uma grande equipa, que vinha para dificultar ao máximo, mas soubemos ter paciência, soubemos ter essa posse rápida para chegar ao golo. Comprometemo-nos com os objetivos, que era marcarmos e não sofrermos, mas isto ainda só está na primeira parte. Estamos em vantagem, mas falta o segundo jogo.""Sabíamos que tínhamos de acelerar. Queríamos ganhar, marcar e tivemos de acelerar processos. Fizemos isso e chegámos ao golo.""Um jogador que joga na frente tem de destacar-se por algo, assistências ou golos, é o que quero fazer. Mas também quero ajudar no trabalho defensivo. Hoje fui feliz por marcar o golo, mas o que importa é a equipa e a vantagem para o próximo jogo."