Ricardo Horta: «Todos sabemos que temos qualidade»

O Sp. Braga foi a Inglaterra bater o Wolverhampton, por 1-0, e o golo marcado por Ricardo Horta foi decisivo. Depois de duas derrotas consecutivas para o campeonato, o avançado mostrou-se muito feliz com este desfecho."Este resultado vem do trabalho de toda a equipa e eu tive a felicidade de marcar. É muito difícil ganhar aqui, tal como é complicado qualquer equipa portuguesa ganhar em Inglaterra, mas nós estivemos impecáveis. Fizemos um excelente jogo e conseguimos uma grande vitória", refere, garantindo que a equipa está focada: "Todos sabemos da nossa qualidade. Temos noção do que se passou no último jogo, mas reagimos e há que destacar o que fizemos aqui."O irmão de Ricardo Horta, André, bem ao seu estilo, fez um resumo do que se viu dentro de campo. "Viemos aqui com personalidade, para ter bola, mas sempre com noção do tipo de equipa que tínhamos pela frente. Temos de realçar o bloco forte que tivemos durante todo o jogo, pois mantivemos sempre a postura e a frieza", frisa o médio garantindo: "A jogar assim vamos ser felizes!"Matheus, que salvou o Sp. Braga em duas ocasiões, surgiu nas entrevistas rápidas com um sorriso rasgado: "Todos estão de parabéns! Temos trabalhado muito, mas os resultados não têm aparecido. Hoje conseguimos. Foi uma noite muito feliz para o Sp. Braga. Estávamos tranquilos, sabíamos que éramos capazes e fomos. Agora temos de desfrutar desta vitória e dar continuidade no campeonato."