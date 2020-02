Ricardo Horta: «Vamos chegar à Luz com boa motivação»

Ricardo Horta é um dos homens do momento no Sp. Braga e é um dos galardoados na Gala Legião de Ouro, com o prémio Futebolista do Ano. O conjunto bracarense vem de um empate com o Gil Vicente, na antecâmara da visita ao Benfica, no próximo sábado.





"Foi apenas um deslize, creio eu. Tínhamos jogo controlado na primeira parte, mas a expulsão do Bruno Viana complicou um bocado, mas a equipa vai limpar este jogo e chegar à Luz com boa motivação. Sim, é importante como todos os jogos, entramos sempre para ganhar e na Luz é mais um que queremos ganhar", apontou."Vai ser um bom jogo entre duas boas equipas. A derrota do Benfica no Dragão reabriu as contas do campeonato, mas será um jogo difícil para nós e para eles", disse.Ricardo Horta leva 17 golos apontados esta temporada e, com isso, o jogador tem sido apontado a um possível regresso à Seleção Nacional. Curiosamente, Fernando Santos também está presente na Gala Legião de Ouro."Se estiver à minha frente, cumprimento como já o fiz no passado, mas nada mais que isso. Sim, claro que tenho esse sonho [ir ao Euro 2020], mas já disse que não tendo estado na qualificação será difícil ir à fase final. Mas acalento o sonho de voltar à Seleção Nacional e tudo vou fazer para poder ser chamado", comentou Ricardo Horta."Acho que temos jogadores de muita qualidade que podem representar a Seleção e acho que é uma questão de tempo até sermos chamados", concluiu o atacante do Sp. Braga.