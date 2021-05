Ricardo Rio quer o título em Braga: «Só falta fazer o que ainda não foi feito»

Ricardo Rio recebeu esta tarde a comitiva do Sp. Braga na homenagem tradicional da Câmara Municipal após mais uma conquista do clube mais representativo da cidade.





O presidente da Câmara, de resto, não foi de modas e no seu discurso na receção no Salão Nobre da edilidade não teve problemas em falar de novas conquistas: "Agora só falta fazer o que ainda não foi feito e vem aí a Supertaça já em agosto para conquistar e lá mais para a frente conquistar, o quanto antes, o campeonato...""Carlos Carvalhal é um técnico de Braga que vive e sente o clube como ninguém, vive esta conquista de forma especial. Uma palavra de felicitação e agradecimento. Esta estrutura tem um líder máximo, António Salvador, e não poderia começar melhor um novo mandato a vencer um troféu desta importância. Presto-lhe aqui uma justa homenagem por ter alavancado o clube para outros patamares de ambição", registou ainda Ricardo Rio.Mais tarde, António Salvador, que se emocionou durante o seu discurso, falou também sobre o tema do campeonato: "Sei que todos queriam o título em ano de centenário e cheguei a falar sobre isso, não foi possível e não posso prometer nada. Conseguimos mais esta Taça, que é a prova raínha do futebol português, fruto de muito sacrifício destes jogadores, desta equipa técnica e de todos aqueles que diariamente trabalham para que nada falte e para que o trabalho seja bem feito."Refira-se que a cerimónica durou menos de uma hora, teve também um emocionado discurso de Carlos Carvalhal, e todas as ruas próximas da Câmara foram cortadas para impedir ajuntamentos de adeptos, até porque Braga está em risco de dar um passo atrás no desconfinamento.