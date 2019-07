Ricardo Sá Pinto: «O Sp. Braga é um clube guerreiro como eu»

Ricardo Sá Pinto foi esta quinta-feira apresentado como novo treinador do Sp. Braga, um clube com o qual se identifica. O técnico prometeu lutar pela vitória em todas as partidas e referiu como vai tentar aproximar-se dos três grandes."Desde a primeira hora que, quando o presidente me convidou, não hesitei em aceitar, porque conhecia a realidade deste clube, do trabalho fantástico, da organização, das estruturas e meios, da competência dos profissionais. Inclusive tenho relação pessoal com alguns deles. Era um desejo meu voltar a treinar em Portugal mas teria de ser num grande clube e o Sp. Braga é um clube à minha imagem, um clube guerreiro como eu. Todo o meu trajeto no futebol, como jogador e treinador, tem sido de grande trabalho, dedicação, sacrifício e, como tal, este clube vai proporcionar-me tudo o que idealizei para juntos podermos vencer.""Os objetivos num clube como este são sempre tentar vencer o próximo desafio, independentemente da competição onde estivermos. Essa é a nossa mentalidade. O nosso objetivo prioritário nesta altura é voltar a pôr o Sp. Braga nas competições europeias. Vamos dar o máximo para entrar na fase de grupos. É a nossa prioridade no momento. No campeonato, acho que o Sp. Braga estará sempre entre os quatro melhores de Portugal. A nossa prioridade é garantir primeiro o quarto lugar e depois logo veremos se podemos pensar em algo mais. Nas taças, vai ao encontro do que já disse: vamos tentar sempre vencer o próximo adversário e chegar o mais longe possível nestas duas competições.""Ganhar, ter alguma felicidade e que os detalhes venham ao nosso encontro. O ano passado com o Abel, o Sp. Braga fez uma excelente Liga e não foi melhor por detalhes. Estiveram nas meias-finais das taças, foram eliminados por grandes clubes, fizeram um campeonato muito bom. Infelizmente os três grandes não perderam muitos pontos e não foi possível alcançar outra posição e infelizmente não se entrou na Liga Europa. Esses detalhes não permitiram alguma verdade e espero que tenhamos essa felicidade este ano.""O Abel começou a ser treinador comigo, quando o convidei para ser meu colaborador nos sub-19. Criámos ali uma relação muito forte e comungamos da ideia de jogo, ofensiva e defensiva. Temos ideias muito parecidas. Mas não somos iguais, até pela personalidade. Eu estive muitos anos no estrangeiro, fui acompanhando – não como gostaria – o futebol português e o Sp. Braga. Tenho algum conhecimento da maior parte dos jogadores, mas ainda não profundo de todos, até porque alguns ainda são muito jovens. Quero perceber realmente o que cada um pode acrescentar à equipa, como potenciar as características e fundamentalmente quero uma equipa sólida e equilibrada, que saiba jogar todos os jogos. Depois as dinâmicas vamos ter tempo para trabalhar e vocês de observar. Mas vai haver uma comunhão de muitas coisas em relação ao que foi feito no ano passado.""Não continuei noutros clubes porque tive ofertas de outros projetos. E também treinei equipas com dificuldades financeiras que não permitiram ter estabilidade, mas acrescentei sempre valor às equipas, o que me satisfaz bastante. Vim para um clube que gosto e, como disse o presidente, juntos estamos convencidos de que vamos ter uma época de êxito.""Sim, já falei com o Abel. Sou muito exigente comigo próprio e não gosto que me fujam detalhes. [Por dentro] o suficiente para poder trabalhar esta equipa para dia 8, isso estou.""Teremos tempo de falar com o presidente sobre o assunto.""O que pretendo da equipa é que ela mantenha este espírito guerreiro que tem tudo e que se supere, a palavra de ordem para este ano é superação. É isso que gostava de ver na nossa equipa durante toda a época.""Mais velho, infelizmente [risos]. Sou o mesmo. Logicamente vamos envelhecendo, ganhando mais experiência, mas acima de tudo a mesma paixão que sempre tive. A minha personalidade não alterou, continuo muito calmo, vocês sabem [risos]. Espero realmente ter sucesso, juntamente com o presidente e os sócios, e divertir-me com a responsabilidade que este cargo exige. Um Ricardo Sá Pinto preparado para este enorme desafio.""As duas últimas épocas foram positivas e os resultados ajudam a que nos sintamos bem e que as pessoas nos acarinhem. Na Bélgica foi um ano extraordinário. Vontade de vencer é fundamental, é algo que motiva diariamente e continua a alimentar-me para ser treinador. O Sp. Braga é um clube que gosta de vencer, independentemente de quem seja o adversário. É isso que me alicia e me faz ser treinador de futebol, viver esta profissão tão desgastante. De outra forma não era possível.""Falta também os três grandes estarem mais fracos. O nosso orçamento não é comparável ao deles, têm outros argumentos. Mesmo assim podemos acreditar em fazer surpresas, mas termos de ter a noção de que há diferenças. Mas não deixar de acreditar, termos a noção de quem somos mas não termos receio de conquistar o que queremos.""Impressões fantásticas. Dei os parabéns ao presidente. O Sp. Braga que defrontei como jogador não se aproxima do que é hoje em dia, apesar de a cultura de guerreiro estar presente. Mas hoje também tem condições, uma academia extraordinária para que os jovens possam um dia sonhar chegar à equipa principal. Estas condições são únicas para que isso possa acontecer. E depois a nível de organização, o Sp. Braga está muito bem liderado. Vim para um dos grandes de Portugal e espero que a academia e estes esforço todo do presidente dê frutos para muitos anos."