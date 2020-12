Rodrigo Gomes e a possibilidade de chegar à final da Taça: «É um sonho e um objetivo»

Titular pela primeira vez na equipa principal do Sp. Braga, Rodrigo Gomes mostrou-se satisfeito com a vitória frente ao Olímpico Montijo, no Jamor, e admitiu que voltar ao mesmo palco em Maio é um sonho dos bracarenses.





"Tivemos 100% de respeito pelo adversário. Damos sempre o máximo. Temos de fazer o nosso trabalho. Conseguimos a vitória neste jogo, era o mais importante", começou por dizer, depois de ter sido questionado sobre as possibilidades do Sp. Braga em chegar à final da Taça. "É um sonho e um objetivo que temos. Vamos trabalhar para isso. Agora há que pensar no jogo de quinta-feira [frente ao Estoril, para a Allianz Cup].O avançado, de 17 anos, já tinha atuado alguns minutos na Liga frente a Tondela e Benfica.