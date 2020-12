Rodrigo Gomes foi o mais jovem titular da história

Na época passada jogava pelos juvenis, anteontem foi titular pela equipa principal. Eis Rodrigo Gomes, a grande surpresa do onze de Carlos Carvalhal na partida que marcou o apuramento para a 5ª eliminatória da Taça de Portugal. O avançado, com apenas 17 anos, cinco meses e sete dias, entrou indelevelmente na história do clube ao tornar-se o mais jovem jogador de sempre a figurar num onze inicial do Sp. Braga. O camisola 57 alinhou durante 69 minutos, sendo substituído por Iuri Medeiros. Rodrigo Gomes ultrapassa Samson (18 anos), Tiago (18 anos e três meses), Diego Costa (18 anos e três meses) e Tiago Gomes (18 anos e cinco meses) neste particular.