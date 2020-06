Rodrigo Lima não renova e pode rumar ao México

Rodrigo Lima está de saída do Sp. Braga e o destino poderá ser o México. O médio, de 21 anos, que termina contrato com o emblema minhoto no final deste mês, não vai renovar e já está à procura de uma solução para o futuro, que, segundo apurámos, poderá passar pelo futebol mexicano, onde há interessados.





De resto, o internacional cabo-verdiano também já foi sondado por outros emblemas portugueses, mas também por clubes de Hungria, Croácia, Holanda e Bélgica.Formado no Santa Clara e ainda com passagens pelos escalões jovens de União Micaelense e Palmeiras FC, Rodrigo Lima chegou ao Sp. Braga ainda em idade juvenil, na época 2015/16.Em 2019/20, o médio representou as equipas B e sub-23 do Sp. Braga, tendo disputado seis jogos na Série A do Campeonato de Portugal e 19 (quatro golos) na Liga Revelação, num total de 1.566 minutos.