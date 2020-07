Rodrigo Macedo fez 21 golos em 25 jogos e assina contrato profissional com o Sp. Braga

Mais uma pérola da Cidade Desportiva a ser blindada pela SAD do Sp. Braga. O jovem avançado Rodrigo Macedo, de 17 anos, assinou um contrato profissional válido até 2023, no final de uma temporada em que foi a grande figura da equipa sub-17, tendo apontado 21 golos em 25 jogos.





"A assinatura deste contrato é o reconhecimento aos 12 anos que levo de SC Braga e ao trabalho que tenho feito. Sinto que o clube me está a ajudar a atingir objetivos cada vez maior e estou muito feliz com esta conquista", afirmou, ao site do clube, ele que vai passar a integrar os sub-19 a partir da nova temporada."Vou encarar da mesma forma de sempre, com o máximo trabalho e responsabilidade. Sei que com este contrato a exigência é maior, mas vou dar tudo em prol do clube, honrando-o ao máximo todos os dias", acrescentou Rodrigo Macedo.A sua veia goleadora não surgiu apenas em 2019/20. É que nas últimas três épocas apresenta um saldo assinalável de 48 golos em 70 partidas, pelos sub-15, sub-16 e, finalmente, nos sub-17.